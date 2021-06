“Con te è un paradiso” Laura D’Amore solleva la gonna, poesia – FOTO

Laura D’Amore in alcuni scatti suggestivi che lasciano senza parole il web. Un connubio di seduzione, bellezza ed eleganza. Mix letale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore, la bellissima hostess anche stavolta ha deciso di stupire il suo pubblico con degli scatti da togliere il fiato. Questa mise total black le dona perfettamente: un abito nero con scollo a V arricchito da dei punti color oro che lo rendono più sbarazzino. Sulla scollatura – che non passa inosservata – un filo di fiori sempre sul nero che rendono la mise ancora più accattivante.

Visto che la D’Amore è comunque molto richiesta dai brand, spesso i suoi scatti sono arricchiti da accessori stilosi e alla moda, frutto di numerose collaborazioni. Sicuramente un’occasione per far conoscere dei capi assolutamente glam. I fans infatti ne accentuano tra i commenti l’eleganza, la D’Amore è davvero molto bella. Nel suo ultimo scatto poi, in una raggiante Catania (per citare la canzone della catanese Carmen Consoli) l’hostess più desiderata indossa un abito accattivante e si solleva la gonna. Puro spettacolo.

Laura D’Amore, si solleva la gonna e…che spettacolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

“Lost in paradise 🌸! Preferite 1 👉🏻2?” anche stavolta la D’Amore coinvolge i fans proponendo una sequenza di due scatti e invitando il web a scegliere la preferita. Nella prima foto, l’influencer è messa di lato, poggiata sul muretto del Porto di Catania, una meravigliosa Etna come sfondo, mare e montagna si incontrano.

La seconda foto invece è frontale e Laura prende l’abito – lungo – e lo solleva mostrando delle bellissime gambe. I commenti che riceve sono veramente tanti e in più lingue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La donna è molto apprezzata e corteggiata, basta vedere infatti che tra i tanti commenti qualcuno le ha scritto “Con te è tutto un paradiso”.