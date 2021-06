Denise Pipitone, novità su Claudio Corona: “Lo temono tutti”

Durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto”, una persona anonima ha parlato di Claudio Corona: il fratello di Anna è temuto da tutti

Denise Pipitone è un caso irrisolto e a quanto pare sono molte le persone coinvolte in questo giallo che non sembra avere una fine. La bambina è scomparsa nel lontano settembre 2004, mentre era in cortile a giocare con i suoi cuginetti.

Da quel giorno il nulla, nessuna traccia della piccola di Mazara del Vallo. Solo tanti interrogativi e dubbi sul presunto responsabile. Piera Maggio continua a cercare sua figlia, ha ancora una speranza che possa essere viva e vuole scoprire la verità. Chi c’è dietro questa storia infinita?

GUARDA QUI>>>Dramma familiare in un’abitazione: omicidio-suicidio tra fratelli

Denise Pipitone: chi è Claudio Corona?

GUARDA QUI>>>Lutto nel mondo del calcio: morto giovane ex centrocampista del Milan

Tra gli indagati oltre al nome di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, spunta anche il nome del fratello Claudio. La loro famiglia è conosciuta da tutto il paese che la teme molto.

A parlare di Claudio Corona è stato un testimone anonimo nella trasmissione “Chi l’ha visto” che ha voluto dare qualche informazione in più sull’indagato.

“I Corona io li ho conosciuti da vicino, ho avuto modo di conoscerli per un lungo periodo, ho lavorato con loro – afferma la persona – parlo di lavoro sporco non lavoro pulito, a Mazara quasi tutti temono queste persone avendo traffici illeciti, queste persone si difendono tra di loro”.

Oltre a Claudio e Anna, c’era Giulio Corona morto però nel 1995. E’ stato ucciso dal padre di un ragazzo con il quale aveva avuto problemi in un locale, lui infatti era il buttafuori di una discoteca a Mazara. Insomma a detta del testimone anonimo, questa famiglia è molto pericolosa e vicina alla vita malavitosa.

Dal canto suo Claudio Corona ha respinto ogni critica e accusa nei confronti della sua famiglia che non definisce pericolosa. Secondo il diretto interessato nessuno dovrebbe avere paura di lui e Anna.