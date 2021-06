Emma: “Io criticata per una mutandina, Damiano dei Maneskin invece”: dura critica della Marrone

Emma Marrone torna ad esibirsi dal vivo, non mancando di scoccare una frecciatina ai Maneskin: “Io criticata per una mutandina, Damiano invece…”

Emma Marrone torna ad esibirsi live per il suo pubblico, che da molto tempo non ha la possibilità di ammirarla durante un concerto dal vivo. Dopo l’evento a Lignano Sabbiadoro, la “data zero”, l’ex vincitrice di “Amici” riparte con un tour che celebrerà i suoi 10 anni di carriera, e che la porterà a calcare nuovamente i palcoscenici di tutta Italia.

Numerosi saranno gli ospiti che duetteranno con lei, tra i quali figurano anche i protagonisti dell’ultima stagione di “X Factor”, che l’ha vista presenziare nel ruolo di giudice. La Marrone, parlando del lieto evento, non poteva non scoccare una frecciatina alla band vincitrice dell’Eurovision: “Io criticata per una mutandina, Damiano invece…“.

Emma, dura critica ai Maneskin: “Io criticata per una mutandina, Damiano invece…”

E’ già iniziato il tour di Emma Marrone, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno in concomitanza con i 10 anni di carriera dell’artista salentina. La cantante, che non sta più nella pelle, si esibirà domenica e lunedì sul palco dell’Arena di Verona, per poi partire alla volta dell’Italia. Durante le varie tappe, non mancheranno ospiti sensazionali che duetteranno con lei.

“Ci saranno Alessandra Amoroso, Loredana Berté e Dardust, mentre per le date in giro per l’Italia tutti i ragazzi di X-Factor apriranno i concerti“, ha spiegato la cantante. Interrogata in merito all’Eurovision, la cantante ne ha approfittato per scoccare una frecciatina ai Maneskin. “Su di me ci sono ancora pregiudizi e anche sessismo” – ha spiegato la Marrone – “All’Eurovision venni massacrata per una mutandina in vista, mentre Damiano, a petto nudo e con i tacchi, lo hanno definito un figo“.

Sicuramente, Emma non vedeva l’ora di togliersi questo sassolino dalla scarpa. Nel 2014, quando partecipò alla competizione con il brano “La Mia Città“, l’artista pugliese si classificò 21esima: un risultato molto distante da quello conseguito dai Maneskin.