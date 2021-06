“L’Eredità”, il concorrente ha la tachicardia: l’assurda reazione

Durante una delle ultime puntate de “L’Eredità”, un concorrente ha svelato a Flavio Insinna di avere la tachicardia ma il programma è proseguito lo stesso: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Nella puntata di ieri sera del quiz show più conosciuto e amato della televisione italiana i concorrenti rimangono a volte nella storia de “L’Eredità“, come è successo a Massimo Cannoletta, che adesso fa da opinionista in uno dei programmi di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Ma ce ne sono stati altri di partecipanti al gioco serale di “mamma Rai” che sono rimasti nel cuore dei telespettatori.

Uno di questi è Paolo, attuale campione del game show. Noto soprattutto per avere scarsa memoria nel ricordare le date, passaggio fondamentale nell’evolversi dei giochi. Proprio a quest’ultimo è toccato vivere un’esperienza da non credere. Ha confessato infatti di avere la tachicardia durante il gioco degli abbinamenti quindi a inizio puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Stefano Sensi non giocherà gli Europei, la fidanzata affida ai social un duro sfogo

Paolo ha la tachicardia a “L’Eredità”: la reazione di Flavio Insinna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Come diresti tu: Favolosa!”, Stefania Orlando supera la prova costume – FOTO

Paolo ha quindi detto di avere la tachicardia ma ha poi subito aggiunto di averne sofferto durante uno dei suoi sogni notturni. Il campione si è rivolto a Flavio Insinna con queste parole: “Ho sognato che dovevo rispondere alle domande del quiz de ‘L’Eredità’, ma non riuscivo a farlo perché avevo la tachicardia”. Così con la sua estrema simpatia il concorrente ha provocato la ilarità del conduttore e degli altri suoi colleghi de “L’Eredità“. Il gioco è poi proseguito normalmente e il caro Paolo non è però riuscito ad andare oltre il “Triello” e quindi non è potuto approdare alla “Ghigliottina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Ad andare al gioco finale è stata Alessia, nuova campionessa, che però non è riuscita a indovinare la parola che legava con “suono, scarpe, para, artificiale e millimetri” e perdendo l’occasione di vincere il tesoretto di 26.250 euro. Aveva scritto “velocità” ma il termine esatto era “pioggia“. La campionessa ci riproverà stasera a meno che Paolo non le rubi il posto alla “Ghigliottina“.