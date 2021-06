Flavio Briatore portato in ospedale: le condizioni del manager

Flavio Briatore è stato ricoverato a Baku – capitale dell’Azerbaijan – dove si è recato nelle scorse ore per seguire il Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimana. A rendere nota la notizia è stato lo stesso manager che su Instagram ha pubblicato alcune Stories in cui ha ritratto lo staff sanitario al servizio dell’organizzazione della gara. Alessandro Rosica, personaggio attivo su Instagram e vicino a diverse persone del mondo dello showbiz, ha parlato di complicanze, non meglio specificate, che avrebbero colpito l’uomo d’affari piemontese. Tuttavia, le condizioni di salute dell’imprenditore non dovrebbero essere allarmanti visto che proprio Flavio, nelle suddette Stories, lo si sente parlare con il personale medico sorridendo e ringraziandolo.