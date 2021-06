La bella compagna di Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un corpo da urlo nella campagna pubblicitaria di un noto marchio di bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez è semplicemente sensuale e meravigliosa nel nuovo scatto pubblicato sul suo profilo instagram. Indossa un bikini animalier della linea di Effek, noto marchio di bikini indossato da moltissime celebrità. Quest’anno lei è la testimonial e sicuramente da un tocco sensuale in più alla linea. I commenti ricevuti sotto al post sono tantissimi:”Belleza”, “Bomba”, “Veranoo”. Insomma i followers della modella, che sono ben 24,4 milioni apprezzano molto la foto.

Georgina Rodriguez com’è la vita di lady Ronaldo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La bella compagna del noto calciatore Cristiano Ronaldo vive una vita da sogno insieme a lui e ai loro quattro figli. Non li ha partoriti tutti Georgina però come è ben noto. Il più grande Cristiano Ronaldo Junior è stato appunto il primo figlio avuto dal calciatore tramite madre surrogata. Ha 10 anni e prima di Georgina ha avuto come mamma in un certo senso, Irina Shayk che è stata per molti anni la compagna ufficiale del padre. Ci sono molte foto che li ritraggono tutti e tre insieme come una famiglia felice. Successivamente sono arrivati i due gemelli sempre da madre surrogata, Eva Maria Dos Santos e Mateo Ronaldo.

Contemporaneamente al loro arrivo è nata la relazione con la ormai ex commessa di Gucci, Georgina Rodriguez, dalla quale è nata la piccola Alana Martina Dos Santos Aveiro. L’unica figlia avuta naturalmente da Ronaldo con la sua compagna. La modella non ha esitato a crescere gli altri tre figli come la sua Alana. Per lei è come se fossero suoi, e loro la chiamano ovviamente mamma. Ma Ronaldo non si vuole fermare a quattro, ha espresso infatti il desiderio di avere in totale 7 figli. Per il momento non c’è ombra di una nuova gravidanza per Georgina. Si è parlato tanto di matrimonio ma ancora non si sa nulla al riguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Intanto però Georgina si appresta a vivere la migliore vita possibile con la sua famiglia e il suo compagno, tra jet privati, vacanza sul lussuoso Yacht di Ronaldo e gioielli e vestiti di marchi extra lusso. La sua vita sembra una favola, un film meraviglioso con un lieto fine incredibile. La commessa che conosce il calciatore e si innamorano l’uno dell’altra. Insomma una cenerentola moderna dei nostri tempi. E vissero tutti felici e contenti!