Il cantante ieri si è concesso un peccato di gola a cui non poteva rinunciare, con la sua Anna ha ceduto alla tentazione di un’ottima pizza in compagnia.

Solo poche settimane fa nella sua pagina Instagram Gianni Morandi aveva condiviso le difficoltà nel recuperare l’uso della mano lesionata dall’ustione subita: “Adesso dovrò affrontare la battaglia per il recupero dell’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela“.

Ora però il cantante romagnolo sembra stare molto meglio, la riabilitazione a casa prosegue e lui si mostra ai fan più in forma che mai, intento a scherzare e a far sorridere come al suo solito. Solo ieri aveva postato una foto in sella alla sua jeep in cui bonariamente chiedeva se “poteva guidare con una mano sola”.

Gianni Morandi al ristorante, “W la pizza” ma i fan non ci stanno

L’ultima #fotodianna ritrae il cantante sereno e felice dopo tanto tempo comodamente seduto ad un tavolo di un ristorante a Cesenatico con in mano una pizza fumante. Lui sorride.

La didascalia a margine della foto racchiude tutto il suo stupore, “W la pizza”. Un attimo di spensieratezza che Gianni non viveva con la moglie da molto anche a cause delle restrizioni legate alla pandemia. I follower però sono inflessibili.

“È originale di Napoli? 😂❤️” chiede una fan del cantante. La risposta non tarda ad arrivare: “Fatta in Emilia-Romagna su indicazione napoletana”. Alcuni esperti napoletani però lo ammoniscono subito e non gli fanno scappare questa imprecisione culinaria. I commenti sono molto precisi: “Mozzarella e acciughe…mi sa che hanno letto male le indicazioni 😄”.

E ancora: “Con tutto il rispetto un’indicazione napoletana sbagliata, le alici su una margherita non si possono vedere a limite su una base marinara ci può stare per quanto riguarda l’impasto e la cottura ad occhio è molto buono”. Nonostante questo però lo sguardo del contante ripaga tutto, anche uno scivolone fatto sulla mozzarella.