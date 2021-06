Ginevra Lamborghini: “Non fai mai vedere il fidanzato?” La risposta lascia senza parole – FOTO

Ginevra Lamborghini. Sorella maggiore della popolare Elettra ed ereditiera della famiglia italiana che ha fondato l’omonima adienza produttrice di automobili di lusso, lascia un messaggio particolare sulla sua vita privata su Instagram Stories

Classe 1992, Ginevra Lamborghini è la secondogenita di Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica italiana. La ragazza è sorella maggiore della popolare Elettra, nota cantante e personaggio televisivo.

Anche lei ha voluto cimentarsi nel mondo della musica; al suo attivo ha al momento due singoli dal titolo “Scorzese” e “Alibi”. Impegnatissima su Instagram, si è scoperta novella influencer; conta ad oggi una platea di circa 60,5mila utenti che la segue quotidianamente.

Nel suo passato ha inoltre un ruolo operativo negli affari di famiglia. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista, è stata mandata in Cina, a un’ora da Shanghai, per occuparsi di ospiti importanti in uno degli alberghi di proprietà dei Lamborghini. Tanta gavetta per lei, ha iniziato dal basso, senza favoritismi. “Facevo le fotocopie, le rassegne stampa, il tuttofare. Nessuno sapeva che ero la figlia del capo, ero impiegata sotto falso nome.”

Ginevra Lamborghini: il tasto dolente di Elettra e il rapporto con il fidanzato

Com’è noto, i rapporti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini sarabbero spezzati, anzi inesistenti. L’opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha sposato il 26 settembre 2020 il disc jockey olandese Afrojack; la sorella maggiore non era presente alle nozze, non essendo stata nemmeno invitata.

Ginevra ha realizzato un piccolo Q&A (domande e risposta con i fan) grazie a Instagram Stories. In molti hanno chiesto curiosità alla giovane ereditiera. Qualcuno in particolare ha posto un quesito che ha fatto pensare ovviamente a Elettra: “Gi, quali sarebbero le tue tre richieste se avessi la lampada magica del genio?”. La Lamborghini senior ha espresso solo un desiderio: “Vorrei recuperare un rapporto che ho perso da troppo tempo. Solo questo”. Aria di riappacificazione tra le due sorelle?

Qualcun altro, invece, ha fatto una domanda più intima. Ginevra, gelosissima della sua privacy, raramente si mostra con il nuovo fidanzato. Su Instragram Stories appare insieme a lui (senza mostrarlo esplicitamente in volto), mentre la coccola dandole baci sul collo.

La ragazza sembra non gradire oarticolarmente ma risponde all’utente. Lascia tutti senza parole: “Perchè lui è roba mia”.