La bellissima influencer Giulia Salemi non ha freni su Instagram e si fa scappare qualche parolina di troppo sul fidanzato Pierpaolo Pretelli. Cerca di riparare alla gaffe ma è troppo tardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Che combini Giulia? Una gaffe davvero plateale quella commessa dall’influencer Giulia Salemi. La showgirl si è sfatta sfuggire qualche parolina di troppo sul suo fidanzato Pierpaolo Petrelli, ha cercato di rimediare cancellando tutto ma era troppo tardi.

In pratica Giulia ha spoilerato qualcosa che doveva tenere assolutamente riservato. In un attimo i fan si sono scatenati su Twitter ed allora è stato troppo tardi.

La coppia è nata durante la partecipazione di entrambi nella casa del “Grande Fratello Vip”, entrambi sono molto amati e seguiti sui social ed in men che non si dica la gaffe di Giulia ha fatto il giro del web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Stefano Sensi non giocherà gli Europei, la fidanzata affida ai social un duro sfogo

Cos’ha combinato Giulia Salemi tanto da scatenare i fan prelemi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Valentina Ferragni spegne le critiche sul suo fisico e si mostra senza veli FOTO

La coppia felice e perfetta, formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, è ad Ischia per qualche giorno di relax. La bella influencer dopo aver commesso la gaffe ha pubblicato sulle sue stories di Instagram un video nel quale si mangia le mani.

Ma cos’avrà detto di cosi top secret la bella Giulia?

La bella e prosperosa italo-persiana ha pubblicato un video di Pierpaolo (che di professione fa il modello) mentre registrava il filmato del suo singolo L’Estate Più Calda. In pochissimi minuti il video di 15secondi è diventato virale, resasi conto della gaffe ha cancellato tutto ma era troppo tardi. Il web era già impazzito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Di certo lo spoiler non rovinerà la prima vacanza dei due piccioncini che si fanno ammirare dai numerosissimi follower con costumi davvero notevoli. I progetti in programma per entrambi sono davvero tanti ed importanti, è possibile che Pierpaolo partecipi anche al programma “Tale e Quale Show” in programma per settembre su Rai1.