Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate degli ultimi anni. La sua nuova hit “Pistolero” ha già conquistato tutti

Elettra Lamborghini è sicuramente una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Sono un bel po’ di anni oramai che fa sognare i suoi fans con la sua musica, ma il successo lo ha raggiunto ancora di più lo scorso anno quando ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo dove ha conquistato un pubblico che ancora non aveva avuto modo di conoscerla. Nonostante non si posizionò benissimo in classifica, la sua canzone si ascoltò int tutte le radio per l’intera estate.

Elettra Lamborghini bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, dove sponsorizza “Pistolero”

Il 2020 è stato sicuramente un anno intenso per lei, tra il Festival di Sanremo e il suo matrimonio avvenuto a settembre, non ha mai perso la concentrazione e ha deciso di non smettere di dedicarsi alla musica. Negli ultimi mesi la stiamo vedendo tutte le settimane in televisione come opinionista de l‘Isola dei Famosi, ma in tutto questo tempo non ha mai smesso di lavorare alla nuova hit dell’estate che ha già conquistato tutti. Stiamo parlando di “Pistolero”, la nuova canzone di Elettra che è già pronta a scalare tutte le classifiche proprio come lo scorso hanno ha fatto “Musica (E il resto scompare)”.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la vediamo lì bellissima tra due ragazzi che hanno partecipato con lei nel videoclip della nuova canzone. Ed è con questa foto che ha deciso di pubblicizzare il suo nuovo singolo: inutile dire che ha ricevuto tantissimi complimenti.