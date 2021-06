Milano, il bambino investito nel parco di Paderno Dugnano è morto: alla guida c’era un uomo di 72 anni.

Anche un pomeriggio di spensieratezza in cui ci si rilassa e si gioca può trasformarsi in tragedia. Ieri pomeriggio, un auto all’interno del parco di Paderno Dugnano è piombata proprio addosso a un bambino di 3 anni. Il piccolino era stato ricoverato all’ospedale Niguarda e non sembrava essere in pericolo di vita.

Il bambino non ce l’ha fatta ed è morto poco fa. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura un uomo di 72 anni che non aveva mai conseguito la patente di guida. Non è ancora chiaro se il conducente abbia avuto qualche malore o sia semplicemente sbandato.

Incidente al parco: morto il bambino travolto dall’auto

L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha dato la notizia che nessuno voleva che arrivasse: il bambino travolto da un’auto nel parco è deceduto. La salma resterà a disposizione per l’autopsia disposta domani. Il 72enne è già indagato per aver guidato l’auto senza alcuna patente e potrebbe rispondere anche di omicidio stradale.

La macchina era precipitata da una terrazza dopo che l’uomo alla guida aveva perso il controllo. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno già indacando sul fatto: è già stata esclusa la guida in stato di alterazione (alcool o stupefacenti). La domanda a cui si cerca risposta è una sola: non è chiaro il perché il 72enne, senza patente, abbia deciso di mettersi alla guida.

Già nella giornata di ieri era circolata in rete la notizia sulla morte del bambino. Il piccolino, in realtà, ha perso la vita qualche ora fa. I genitori, miracolosamente illesi, avevano subito soccorso il loro figlioletto ma la gravità della situazione era chiara fin dal principio. Si è aggravata ora la posizione dell’uomo di 72 anni che era alla guida del veicolo.