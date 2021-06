Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultime edizione del Grande Fratello Vip. Ha conquistato tutti con gli ultimi scatti pubblicati su Instagram

Dayane Mello è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Quando l’è stato proposto di partecipare a questo reality, non ci ha pensato due volte ad accettare. Decisa e determinata a vivere una bellissima esperienza e a divertirsi, è entrata quasi un anno fa nella casa più spiata d’Italia piena di buoni propositi. Non aveva la minima idea che questa esperienza le avrebbe totalmente cambiato la vita.

Dayane Mello bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dayane, quando entrata nella casa, ha conosciuto tantissime persone che ad oggi fanno parte della sua vita, tra cui Adua Del Vesco. Le due si legarono tantissimo e la loro amicizia fece sognare tantissime persone che le seguivano. Durante la fase finale del programma, le due si allontanarono fino a litigare furiosamente prima dell’uscita di Rosalinda dalla casa. Fuori si sono poi ritrovate e ad oggi sono ancora amiche. Infatti, di recente, hanno preso parte ad un progetto insieme: si sono fatte immortalare in uno shooting e un po’ di scatti sono stati pubblicati sui loro profili di Instagram. Dayane non si è fermata un attimo da quando è uscita dalla casa, sta lavorando a tantissimi progetti e l’ultimo riguarda uno spot, dove è stata immortalata come una vera e propria Madre Natura.

Lo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti nel giro di pochissimi minuti: i suoi fans non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta.