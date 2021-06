Lucia Javorčeková è incontenibile: il VIDEO in spiaggia è da brividi. Illegale

La super modella non smette di incantare la propria community con scatti ogni volta sempre più infuocati, gli ultimi sono da infarto.

La web influencer e modella slovena da oltre 2 milioni di follower sui social ha tutte le carte in regola per catturare l’attenzione del suo pubblico. Lucia Javorčeková lo fa con l’arma che maggiormente le compete, ovvero la bellezza straordinaria che la contraddistingue, curve armoniche e fascino esotico.

Solo ieri condivideva uno scatto al limite del legale del suo fondoschiena perfetto e quasi in modo irriverente verso il suo pubblico scriveva “Be Bold” (Siate audaci). Un monito per non cadere in tentazione a tanta bellezza sopraffina che quasi rasenta la perfezione.

Lei comunque è incontenibile come un fiume in piena e la sua pagina Instagram pullula di scatti in controluce, all’ombra, al sole in riva al mare. Spesso è in costume o con lingerie molto audace, come nell’ultimo video condiviso poche ore fa che ha smosso il cuore di molti all’ascolto.

Lucia Javorčeková racconta il viaggio nostalgico in Messico: afrodisiaca

