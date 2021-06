Maneskin, la forte delusione sui social: “Ho il cuore spezzato”

I Maneskin, la manager Marta rivela sui social che non lavorerà più per loro: “Io vi ho portato fino a qui ma adesso avete deciso di continuare senza di me”

I Maneskin sono senza ombra di dubbio il gruppo musicale più amato del momento. I quattro ragazzi hanno cominciato a Piazza del Popolo a Roma: cantavano per strada, si pagavano da vivere facendo musica e sognavano di esibirsi sui palchi più importanti del mondo, un giorno. Non pensavano che sarebbe successo davvero, ma quando sono stati presi a X Factor quattro anni fa, il loro sogno è cominciato. Il talent show per loro è stato un vero e proprio trampolino di lancio, e hanno trascorso gli ultimi anni a scrivere canzoni, a fare concerti e a far sognare i loro fans che in tutto questo tempo non hanno mai smesso di seguirli. Non avevano idea che sarebbe stato proprio il Festival di Sanremo a cambiare la loro vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

I Maneskin, la manager rivela: “Volete continuare senza di me. Ho il cuore spezzato”

Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi pic.twitter.com/tP7ia3CphJ — Latarma (@latarma) June 4, 2021

Dopo Sanremo dove hanno trionfato con grande sorpresa è arrivato l’Eurovision: proprio su quel palco hanno conquistato l’Europa, arrivando a vincere questo importante traguardo dopo 31 anni che non succedeva all’Italia. Adesso che sono tornati in Italia, stanno facendo i conti con un successo inaspettato al quale non erano preparati, stanno facendo tanti cambiamenti e pare che abbiano deciso di sostituire la loro manager, Marta. Lo ha comunicato lei con un lungo post pubblicato su Twitter: “Abbiamo trascorso 4 anni incredibili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati” ha cominciato così. “Io vi ho portato fino a qui, da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Erano considerati il “dream team”, ed è stato strano per i fans storici del gruppo apprendere questa notizia. Marta conclude il suo post scrivendo: “Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio della vita ragazzi“.