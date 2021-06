Mara Venier ancora in ospedale dopo l’intervento: le condizioni

L’ufficio stampa della famosa conduttrice televisiva, attrice, opinionista e stilista italiana ci aggiorna sulle sue condizioni di salute…

La bellissima presentatrice Mara Venier non ha spiegato al pubblico che la segue i motivi del ricovero in ospedale, ma il suo ufficio stampa ha comunicato che si tratta di ragioni di salute legate ad un’operazione ai denti.

L’intervento è stato molto lungo (circa sette ore) e attualmente è tenuta sotto controllo in clinica.

Nonostante alcune complicazioni che la trattengono ancora in ospedale, sembrerebbe essere confermata la puntata della trasmissione ‘Domenica In‘ che dovrebbe andare in onda il 6 giugno su Rai 1.

Moltissimi i fan che stanno sperando in una pronta guarigione per la conduttrice: l’Italia la vuole vedere al più presto sugli schermi.

Mara Venier, periodo difficile per la sua salute: ecco su chi può sempre contare…

La strepitosa Zia Mara sta attraversando un periodo non molto semplice per quanto concerne la salute, ma la famiglia le è sempre stata vicino.

In particolare la Venier non potrebbe vivere senza l’immenso affetto che le dà ogni giorno suo nipote Claudio Capponi (figlio del suo secondogenito Paolo).

La bellissima presentatrice ha condiviso con i suoi 2,2 milioni di followers una IG story che ha eliminato qualche minuto dopo averla caricata: nella foto veniva immortalata mentre era sdraiata con una flebo.

Per quanto riguarda il punto di vista lavorativo, il programma ‘Domenica In‘ di Mara è stato prolungato fino al 27 giugno, per la felicità del pubblico che segue da anni la trasmissione: dopo questa data, però, la conduttrice si riposerà per tornare a settembre più carica ed energica dell’anno precedente.

Il web intero sta pregando per una ripresa in tempo record: anche nei momenti di difficoltà i fan non esitano a farle percepire in ogni modo e con ogni mezzo il loro calore ed il loro supporto.