Mara Venier a letto, le sue condizioni dopo un’operazione di 7 ore

Mara Venier, regina della domenica pomeriggio di Rai 1, ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Lei è molto attiva sui social e spesso condivide foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità.

Ogni volta è un bagno di like per via della sua spontaneità e simpatia. Gli ultimi però hanno fatto un po’ preoccupare tutti. La conduttrice di “Domenica in” ha annunciato, infatti, di essersi sottoposta ad un lungo intervento. Ed ora come sta?

Mara Venier, l’operazione e la convalescenza

Oggi è a casa Mara Venier per la sua convalescenza, circondata dall’amore della sua famiglia. Con lei il suo nipotino e il marito Nicola Carraro. Ma cosa è successo alla zia nazionale?

Si è sottoposta ad un’operazione ai denti che è durata in tutto 7 ore. È stata lei stessa a raccontarlo nelle Instagram Stories. “Anche oggi così.. sono gonfia, è stato un intervento lungo 7 ore, un impiantone e ora relax”.

Poi il video pubblicato sul social della sua convalescenza che in brevissimo ha fatto il giro del web. Un siparietto simpatico degno delle migliori sitcom alla Sandra e Raimondo. La conduttrice è sdraiata sul letto e si tiene del ghiaccio vicino la guancia.

Accanto a lei il suo nipotino che le fa i dispetti mentre guarda i cartoni animati e Mara, nonostante non sia ancora in formissima, non si tira indietro e risponde con la sua solita verve. Accanto a loro anche Nicola Carraro in quelli che la zia della tv italiana definisce “I nostri pomeriggi d’amore”.

Per la conduttrice tanti messaggi di vicinanza e pronta guarigione anche da amici e colleghi dello spettacolo: da Alberto Matano ad Elisabetta Gregoraci, da Giulio Golia a Nino d’Angelo. Nonostante l’intervento sicuramente vedremo Mara solare e pimpante come sempre in onda con il suo “Domenica In”.