Jennifer Lopez ed il selfie in casa. In versione mamma e casalinga sbaraglia ugualmente la concorrenza: è divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez nel mirino del gossip delle ultime settimane per via del suo ritorno di fiamma con Ben Affleck. Secondo quanto riportato da People i due starebbero già progettando il futuro insieme dopo un week-end di coppia a Los Angeles.

Se così fosse tornerebbero ad essere una delle coppie più amate di Hollywood. I due erano già stati insieme nei primi anni Duemila e pare che ora ci sia proprio un ritorno di fiamma. Per il momento loro non parlano e la curiosità sale.

Jennifer Lopez versione mamma sexy: che bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez non si smentisce mai. Anche in versione mamma e casalinga è una vera forza della natura. La sua bellezza e la speciale sensualità non si esauriscono mai. Anche quando non è truccata e sistemata fa ugualmente strage di cuori.

Ne è la prova l’ultima foto pubblicata su Instagram che la vede in un primo piano magnifico. Un bacio per tutti i suoi follower, più di 157 milioni, e una scollatura che è letteralmente da svenimento. Impossibile restare lucidi di fronte a lei. Labbra carnose, sguardo da leonessa e un’espressione che ammalia.

Oltre un milione di like e una valanga di commenti alla sua foto alla quale ha aggiunto solo delle noci di cocco. Accanto a lei uno dei suoi due gemelli Maximilian David detto “Max” nato nel 2008 insieme alla sorella Emme Maribel Muñiz. Oggi hanno 12 anni e vivono molto bene nella famiglia allargata costruita dalla cantante. Chissà cosa ne pensano del ritorno di fiamma della mamma con Affleeck.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La regina del pop americano si mostra per quello che è oltre le telecamere, il gossip e le copertine patinate, una donna come tutte le altre. Momento tranquillo in casa con suo figlio e un selfie per tutti quelli che la seguono. Ma per i fan poco conta, lei è comunque la “queen”.