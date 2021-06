Raffaele Renda risponde sui social alle critiche sulla storia con Martina – FOTO

Raffaele Renda ha risposto sui social network alle critiche che gli sono state poste riguardo alla relazione con Martina Miliddi: le sue parole

Il cantante fresco dell’esperienza ad “Amici” di Maria de Filippi, 20esima edizione, Raffaele Renda ha risposto alle critiche piovute da tutte le parti riguardo alla sua relazione con l’altra concorrente del talent show, la giovane ballerina Martina Miliddi. Da poco, il 26 maggio, è uscito il suo nuovo singolo “Focu Meu“, che parla dell’amore per il Sud e in particolare per la sua terra, la Calabria: “io c’ho il piccante dentro, quello del meridione”, recita il ritornello di questo brano intenso e molto orecchiabile che sta già diventando un successo e un tormentone del periodo estivo che sta è alle porte.

Per poco Raffaele Renda non è arrivato in finale durante il programma andato in onda quest’anno e che si è concluso da poche settimane. Come i ben informati sanno, “Amici 20” è stato vinto dalla ballerina Giulia Stabile ma un’altra danzatrice è entrata nel cuore del cantante di “Focu Meu” ed è Martina Miliddi.

La risposta di Raffaele Renda alle critiche ricevute per Martina Miliddi

Raffaele Renda ha risposto a una domanda che alcuni dei suoi follower gli hanno posto su Instagram, direttamente dalle sue Stories: “Come ti fanno stare gli insulti che avete ricevuto tu e Martina”? Il cantante calabrese ha scritto una lunga risposta, affermando di non averne voluto parlare ma che visto che sono in molti a chiedergli la stessa cosa ha voluto dire qualcosa.

Ha proseguito dicendo che in questi giorni ha visto numerosi commenti offensivi andare al di là della libertà di pensiero e parola e questo lo offende sul personale. Inoltre ha asserito di essere una persona forte che si fa scivolare addosso tutte queste cattiverie gratuite pronunciate da chi dietro a un telefonino si sente forte e sputa sentenze del tutto non richieste.

Ha concluso con queste parole: “Pesate ciò che dite e non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo perché le nostre vite sono di ‘dominio pubblico’ perché innanzitutto siamo persone con dei sentimenti”.