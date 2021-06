Raoul Bova, l’amaro risveglio: il tracollo inaspettato

Raoul Bova è tornato in televisione con un docufilm, ma quanti telespettatori lo hanno seguito? Ecco i dati degli ascolti del 3 giugno

Raoul Bova torna sul piccolo schermo con un altro progetto su Canale 5. “Ultima gara” è andato in onda ieri sera ed è un docufilm che ha l’obiettivo di raccontare al pubblico la storia di alcuni sportivi che hanno dovuto affrontare tante difficoltà, ma con forza e coraggio, voglia di fare, sono tornati in pista.

Un messaggio positivo per i telespettatori che non devono mollare mai neanche davanti alle sfide più grandi. Ma l’attore sarà riuscito a battere la concorrenza per quanto riguarda lo share e i gli ascolti?

GUARDA QUI>>>La tintarella di Valentina Muntoni è da censura, il costume scompare nel posteriore – VIDEO

Ascolti tv: Raoul Bova o Piero Angela?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

GUARDA QUI>>>Gomorra. Salvatore Esposito saluta un vecchio amico: “Mi hai fatto capire molte cose”

Nonostante la bravura e il messaggio positivo del docufilm diretto da Raoul Bova, Mediaset non è riuscito ad ottenere grandi risultati. Infatti, il primo posto riguardo allo share e agli ascolti del 3 giugno va a “Ulisse- Il piacere della scoperta”, programma presentato da Piero Angela. Rai 1 con la trasmissione ha interessato 3.135.000 spettatori pari al 15.7%.

Canale 5 invece con “L’Ultima Gara” con Raoul Bova ha intrattenuto 2.131.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Scopriamo poi i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano nella serata del 3 giugno:

Rai2: Piacere, sono un po’ Incinta 1.595.000 spettatori, 7.5% di share.

Italia 1: Una Notte da Leoni 2 1.170.000 spettatori, 5.6% di share.

Rai3: A Private War 801.000 spettatori, 3.6% di share.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 1.168.000 spettatori, 7.2% di share.

La7:”Piazza Pulita” 850.000 spettatori, 5.3% di share.

Tv8: I Delitti del BarLume -Il Re dei Giochi 406.000 spettatori, l’1.8% di share.

Nove: Quasi Quasi Cambio i Miei 285.000 spettatori, l’1.3% di share, nel primo episodio, e 312.000 spettatori con il 2.1% di share, nel secondo episodio.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la partita della Nazionale contro la Repubblica Cieca, su canale 5 invece La scelta. E voi cosa guarderete? Avete già deciso?