Regina Elisabetta II: a 95 anni lo farà per la prima volta

Regina Elisabetta II. La monarca inglese sta festeggiando il suo 95° compleanno a distanza di più di un mese (come protocollo). Tra pochi giorni ancora una prima volta per lei

Un periodo difficile quello che la regina Elisabetta II del Regno Unito si sta lasciando alle spalle. Ancora ostacoli, però, ha nel suo imminente futuro.

La monarca inglese ha, infatti, dovuto dire addio per sempre al consorte, il principe Filippo di Edinburgo, deceduto lo scorso 9 aprile; il compagno di una vita, a suo fianco per ben 73 anni di matrimonio.

Come se non bastasse, ad arrecarle ulteriore dolore è la disputa mediatica messa in piedi dal nipote prediletto, il principe Harry che, dall’altra parte dell’oceano, non perde occasione per togliersi non sassolini, bensì macigni dalle scarpe, rivelando retroscena privati e controversi della famiglia reale più famosa del mondo.

Harry e Meghan da un lato, William e Kate dall’altro. In mezzo l’erede al trono, il principe Carlo, travolto anche lui dall’ondata di risentimento del più giovane dei suoi figli.

La regina Elisabetta II ha affrontato scandali di ben altra portata nella sua lunga esistenza. Il popolo le rende omaggio a più di un mese di distanza dal suo compleanno. La monarca ha un appuntamento importante in vista.

La Regina Elisabetta II: la prima volta a 95 anni

Il compleanno della regina Elisabetta cade il 21 aprile. Di solito viene festeggiato in forma privata in quella data (quest’anno non è accaduto a causa del lutto per il marito). Le celebrazioni ufficiali, invece, si svolgono a giugno e culminano con la parata del Trooping the Colour, conosciuta anche come Queen’s Birthday Parade (12 giugno 2021).

Importantissimo sarà l’appuntamento su suolo britannico che si svolgerà a breve. I Grandi del mondo si riuniranno in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno per il prossimo G7. Ha un duplice valore storico: sarà il primo vertice tra i leader politici in presenza dal vivo dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus.

In secondo luogo, vedrà finalmente l’incontro ufficiale della regina Elisabetta II con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ancora una prima volta per lei che il prossimo anno si appresta a festeggiare il suo 70° anno di regno.