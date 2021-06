Samantha De Grenet una bellezza senza tempo, che spettacolo-FOTO

La bella Samantha De Grenet ha condiviso una foto su instagram con indosso un body arancione, che bellezza

La De Grenet è bellissima su instagram con un body arancione indosso. Regge in mano un profumatore d’ambiente enorme e guarda verso qualcosa. Nella didascalia scrive:”Basta sfiorare il filo teso di un profumo che i ricordi risuonano immediatamente”. I commenti sono molti sotto alla foto:”Bellezza”, “Che diva”, “Numero 1“. I fan la amano, su instagram ha 516 mila followers. Anche lei ha condiviso la nuova canzone dell’amica Antonella Mosetti con grande gioia sul suo profilo.

Samantha De Grenet supporta le sue amiche sempre

La De Grenet appare come una vera amica. Sul so profilo instagram supporta prima l’amica Antonella Mosetti che è uscita con un nuovo brano musicale per la prima volta. E poi supporta Justine Mattera che ha scritto un autobiografia. La De Grenet scrive quindi:”Il racconto di una donna che ha scelto di seguire la propria strada senza condizionamenti. Volete conoscerla? Sapere chi è veramente?Andare oltre la superficie? Oggi ne avete la possibilità”. Un bel messaggio di solidarietà tra donne. Spesso nel mondo dello spettacolo, sopratutto tra donne c’è tanta competizione e invidia.

Invece vedere che ci sono amiche vere, pronte a supportare i successi l’una dell’altra è molto bello. Anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip recentemente, la De Grenet si è dimostrata un’ottima amica e una persona a modo e cordiale. Per esempio per Dayane Mello è stata una vera amica, e anche ora che ha perso la mamma da qualche giorno non è mancato il pensiero per l’amica. Ha condiviso una loro foto insieme molto tenera durante il reality, mentre si abbracciano e ha scritto:

“Cara dolce amica, questo abbraccio rappresenta per me uno dei momenti più intensi del nostro GF ed oggi, come allora, vorrei stringerti forte per trasmetterti tutto il mio affetto. Sentirti parlare con te, mi ha dimostrato ancora una volta la donna forte che sei..ti voglio un mondo di bene e ricordati che io per te ci sarò sempre. Che la tua mamma possa riposare in pace”. La Mello ha risposto con un cuore al tenero messaggio dell’amica.