Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web: ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. Sempre più bella

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo del web. Il suo volto è diventato noto già un bel po’ di anni fa, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip: da lì la sua carriera ha decisamente spiccato il volo, anche se quella esperienza non è andata benissimo come lei aveva sperato. Durante il suo percorso nella casa, il suo cammino si incrociò con quello di Francesco Monte: i due si innamorarono ma il loro amore è stato destinato a finire troppo in fretta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Giulia Salemi bellissima negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v I s o d a G I ul i a S a l e m i ( @ g i u l i a s al e m i )

Quando Giulia ha deciso di partecipare nuovamente al reality, non aveva la minima idea che ancora una volta nella casa avrebbe trovato l’amore. Quando ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, però, è stato inevitabile. I due si sono legati prima come amici, poi hanno capito sempre di più di essere attratti l’uno dall’altro e di piacersi. Il primo bacio è arrivato durante le feste di Natale e da allora hanno smesso di combattere con questo sentimento. Ad oggi Giulia è una donna felice e realizzata, le cose fuori dal reality stanno andando a gonfie vele e adesso si sta godendo l’arrivo dell’estate insieme al suo fidanzato e ai suoi amici.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, Giulia è in quel di Ischia a festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Con un look total white ha conquistato i suoi numerosi followers.