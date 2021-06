Selvaggia Roma, il “lato A” che devasta i fan: lo SCATTO da sogno

Selvaggia Roma esibisce un “lato A” che devasta i fan: lo scatto da sogno ha conquistato migliaia di likes

Selvaggia Roma continua a mietere vittime sul proprio account di Instagram, stregando gli utenti attraverso degli scatti a dir poco sconvolgenti. La modella si è fatta conoscere dal grande pubblico mediante la partecipazione al “Grande Fratello Vip“: un’esperienza che, se inizialmente non sembrava partita nel migliore dei modi, in seguito ha preso una piega del tutto diversa. La romana, con il tempo, si è infatti distinta per la propria ironia e solarità, tratti che non le facevano mai perdere il sorriso.

Sui canali social, la Roma è seguitissima ed è continuamente il bersaglio degli apprezzamenti dei fan. L’ultimo scatto, in particolare, ha offerto agli utenti una visuale che nessuno si sarebbe mai aspettato: il “lato A” ha devastato chiunque.

Selvaggia Roma, il “lato A” devasta i fan: lo SCATTO da sogno

Una tutina davvero da censura, quella indossata dalla splendida Selvaggia Roma. L’ex gieffina ha sfoggiato con disinvoltura il fisico scolpito dai tanti anni di danza, l’arte a cui non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo. “Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero possesso del corpo di lei“, ha scritto la Roma, citando D’Annunzio.

Lo sguardo, tuttavia, non è l’unica arma di cui dispone la sensualissima ex gieffina. Il suo décolleté, prosperoso e sapientemente valorizzato dalla scollatura, si staglia con prepotenza di fronte all’obiettivo, reclamando gli sguardi degli utenti. Le gambe muscolose e toniche vengono risaltate dai tacchi a spillo: per la modella è un trionfo di likes.

“Parliamone“, “Ma allora la perfezione esiste“, “Altro che Venere, dea della bellezza“: questi gli apprezzamenti dei suoi fan, oltre 1 milione. Per lo scatto sono già arrivati ben 12mila “cuoricini”.