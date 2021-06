“Non smetti di stupire”, Annalisa e il “movimento lento” che ti distrugge – FOTO

“Non smetti di stupire”: Annalisa e il “movimento lento” che ti distrugge. La cantante è sensuale oltre ogni limite…

“Nuda10” è la riedizione dell’album “Nuda“, rilasciata lo scorso 12 marzo a seguito della partecipazione di Annalisa al 71esimo “Festival di Sanremo”. La cantante, che ha gareggiato con il brano “Dieci“, ha voluto celebrare in questo modo i propri 10 anni di carriera. Un singolo che le ha portato decisamente fortuna: la concorrente si è infatti classificata al settimo posto.

Di recente, la Scarrone ha pubblicato una nuova versione della traccia “Movimento lento“, anch’esso contenuto all’interno dell’ultimo album. Il nuovo singolo, eseguito in duetto con Federico Rossi, è stato rilasciato lo scorso venerdì 28 maggio. Annalisa, tramite uno scatto che ha lasciato i fan di stucco, ha fornito delle anticipazioni in merito al videoclip, che i due cantanti stanno girando proprio in questi giorni.

Annalisa e il “movimento lento” che ti distrugge – FOTO

