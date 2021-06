“Tale e Quale show”, svelati due nuovi nomi direttamente dal Gf Vip

A breve comincerà una nuova edizione di “Tale e Quale show”, il programma condotto da Carlo Conti delle imitazioni dei cantanti famosi ad opera di personaggi noti italiani del mondo dello spettacolo: sono stati da poco annunciati due nuovi nomi

Uno dei programmi più amati della tv italiana sta per ripartire. Il prossimo autunno infatti ci sarà una nuova edizione di “Tale Quale show”, programma molto amato e condotto da Carlo Conti, dove grandi artisti del mondo dello spettacolo nostrano si confrontano e si immergono in un’altra realtà, mettendosi nei panni di cantanti molto famosi sia nazionali che stranieri. Come dimenticare la performance di Lidia Schillaci che trionfò imitando la grande Lady Gaga con un’interpretazione di “Shallow” da brividi.

Negli ultimi tempi sono stati confermati alcuni nomi di personaggi famosi che hanno fatto parte del Gf Vip come quelli di Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e, molto probabilmente, Pierpaolo Pretelli. Il sito web “TV Blog” ha lanciato una vera e propria bomba, affermando che tra i concorrenti ci saranno anche altri due che hanno partecipato al Gf Vip 5.

“Tale e Quale show”, i due nomi nuovi del Gf Vip 5

Le due concorrenti sono mamma e figlia e sono Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Le due, secondo il portale web, avrebbero già fatto i provini e potrebbero quindi di fatto entrare a far parte dei concorrenti famosi. Ai fan di “Tale e Quale show” non resta che attendere le prossime notizie che daranno l’ufficialità dell’intero cast del programma condotto da Carlo Conti.

Intanto però rimane il dubbio sulla partecipazione o meno al programma di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha detto che negli ultimi giorni ha trascorso una serata in compagnia di un suo amico e vincitore di “Tale e Quale show“, Antonio Mezzancella. Insieme hanno cantato e a lui è piaciuto molto come anche ai fan che vorrebbero vederlo nel cast dello show musicale.

“Mi piacerebbe tanto farlo – ha concluso Pretelli -, l’ho sempre seguito come programma. Attualmente sto lavorando a un nuovo progetto musicale. Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni”.