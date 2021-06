Tina Cipollari e l’amore a distanza, chi è il suo nuovo fidanzato

Tina Cipollari beccata con il suo nuovo fidanzato. L’opinionista ricomincia dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli

Tina Cipollari è da anni uno dei volti di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi che permette di trovare l’anima gemella. La sua verve, i suoi modi spiritosi, i suoi look hanno fatto la storia del programma come anche i continui battibecchi che sta avendo con Gemma Galgani. Non c’è feeling tra di loro e per una minima cosa scoppia la miccia.

Ma oltre la tv Tina è una persona diversa, amorevole ed affettuosa. Tutti sanno che il suo matrimonio con Kikò Nalli è finito da tempo. I due che si erano conosciuti, in modo non volontario, proprio nel programma di Maria De Filippi, sono stata sposati dal 2005 al 2018, poi la rottura.

Se fin da subito l’hair stylist è stato pizzicato con altre fiamme, Tina è rimasta più cauta. Nella sua vita però c’è un altro uomo che le fa battere il cuore. Scopriamo di chi si tratta.

Tina Cipollari e il suo nuovo amore, tutto su di lui

Si chiamo Vincenzo Ferrara il nuovo amore di Tina Cipollari. I due stanno insieme da diverso tempo ma vivono un amore a distanza. Lei, infatti, vive a Roma con i suoi figli e lui a Firenze dove gestisce alcuni locali dedicati alla cucina tradizionale.

Ma la distanza per loro non è mai stata un problema. Oggi la tratta Firenze – Roma si percorre in brevissimo tempo, le distanze si accorciano e il tempo da trascorrere insieme aumenta.

A pizzicare Tina insieme al suo Vincenzo è stato il settimanale Nuovo. I due sono innamoratissimi, si vede a prima vista. Non mancano tra di loro coccole, carezze e baci.

I rumors parlavano di una crisi ma guardando le immagini proposte dal settimanale non sembra affatto. I due avevano anche programmato di sposarsi ma poi per via del Covid hanno messo in pausa la cosa destinandola a tempi migliori.