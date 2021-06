Valentina Muntoni in vacanza sfoggia il suo fisico perfetto. La sole non nasconde proprio nulla: l’infarto è assicurato

Tempo di vacanza per Valentina Muntoni l’influencer italiana conosciuta in tutto il mondo che fa strage di cuori su Instagram. Lei è anche co-fondatrice, insieme a Stephanie Cara Bennett, del marchio di abbigliamento Rat&Boa.

È il brand amato dalle star: da Kylie Jenner a Elsa Hosk fino a Rosie Huntington-Whiteley. Le super vip scelgono i capi ideati dalla due giovani ragazze che lo scorso anno hanno sfornato un vero must-have di stagione, l’abito in chemiser.

Ora però è tempo di relax e riposo per la bella Valentina e le proposte che arrivano dalla Grecia rischiano di far morire d’infarto i follower.

Valentina Muntoni stesa al sole, tutto in bella vista

Tintarella letteralmente da censura per Valentina Muntoni. L’imprenditrice italiana è volata in Grecia per le sue primissime vacanze di stagione e non perde tempo per sfoggiare il suo fisico da urlo.

Un video, in particolare, fa venire il crepacuore a tutti i suoi follower. Lei è stesa al sole e gli occhi indiscreti della telecamera la riprendono quasi in sordina. Visuale che va dalla schiena in giù e la tintarella è quasi vietata. Il costume scompare del tutto nel posteriore e si vedono a malapena i laccetti che sbucano dai fianchi.

Lei si lascia cullare dal piacevole vento di Mykonos e il suo lato B esplode in tutta la sua maestosità. Impossibile non guardare quelle forme così abbondanti e perfette nello stesso tempo che sembrano delle montagne dipinte al sole.

A corredo anche una serie di altri scatti che per i fan passano in secondo piano. Gli occhi sono tutti per quel video che ha fatto il pieno di like e di commenti. Tutti le chiedono in quale hotel si trova perché vorrebbero raggiungerla. Impossibile resistere.