Spaventoso incidente stradale, coinvolte tre auto: drammatico il bilancio

Un uomo di 60 anni è morto in uno spaventoso incidente stradale tra tre auto avvenuto nella serata di ieri a Chieri, in provincia di Torino.

Torino, spaventoso incidente stradale: morto un 60enne, ferite la moglie e un’altra donna

È di un morto e due feriti, di cui uno grave, il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via I Maggio a Chieri, comune in provincia di Torino. La vittima è Rocco Calabrò, 60enne di Villafranca d’Asti.

L’uomo, riporta la redazione del sito Torino Today, viaggiava alla guida della sua Fiat Punto su cui si trovava anche la moglie 43enne. Per cause ancora da verificare, l’auto della coppia ha impattato contro una Volkswagen Passat alla guida della quale vi era un 36enne romeno residente a Chieri. Dopo l’urto, la Punto è finita nell’opposta corsia di marcia scontrandosi con una Audi A3 condotta da una donna di 49 anni.

Sul luogo dello schianto, in pochi minuti, sono arrivati diversi mezzi di soccorso con a bordo gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per Calabrò non c’è stato nulla da fare. La moglie è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Ferita lievemente, invece, la donna di 49 anni alla guida dell’Audi, mentre, riporta Torino Today, illeso il conducente dell’altra automobile coinvolta.

Per chiarire con certezza la dinamica del tragico incidente ed accertare eventuali responsabilità sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri. Da verificare le cause che hanno portato l’auto della coppia a scontrarsi con la Volkswagen.