“Uomini e Donne”, Matteo spara a zero contro Sophie: volano stracci

“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri spara a zero contro Sophie Codegoni: volano stracci tra gli ex fidanzati

La relazione tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è naufragata in breve tempo, a distanza di un mese da quando la coppia aveva abbandonato lo studio di “Uomini e Donne”. Un epilogo che, all’epoca, aveva insospettito i numerosi fan del programma, che avevano etichettato Sophie come una persona falsa e approfittatrice.

A detta di molti, la Codegoni avrebbe strumentalizzato Matteo e la trasmissione solo per ottenere maggiore visibilità. Un’accusa che, dopo svariati mesi, è lo stesso Matteo a muoverle, anche se in maniera velata. L’ex corteggiatore, intervistato da Uomini e Donne Magazine, è tornato a parlare dell’esperienza nel programma, non mancando di scoccare alcune frecciatine all’ex fidanzata.

“Uomini e Donne”, Matteo spara a zero contro Sophie

Matteo Ranieri, a distanza di quattro mesi dalla fine del suo percorso televisivo, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine la sua esperienza all’interno del programma di Canale Cinque. “Ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito” – ha spiegato il 28enne di Rimini, che ha poi pronunciato delle frasi chiaramente riferite a Sophie – “Avrei voluto accorgermi prima di certe cose. Ora non ho voglia di legarmi per rimanerci male, come è successo“.

Parole che, seppur non rivolte esplicitamente all’ex tronista, descrivono con estrema chiarezza la precedente relazione del Ranieri. Il giovane, che non si è montato la testa dopo aver acquisito notorietà, ora sogna una fidanzata umile ed estranea alle dinamiche del mondo televisivo: “Vorrei una ragazza semplice, né perfetta né modella, e che non vuole i riflettori“. I followers, nelle sue dichiarazioni, non potevano non leggere un’allusione a Sophie.

I due, che si sono lasciati tre mesi fa, appaiono più distanti che mai. Dalle parole di Matteo, non traspare alcuna possibilità di riappacificazione.