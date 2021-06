Valentina Ferragni è la sorella più piccola di Chiara Ferragni ed è seguitissima sui social. Negli ultimi anni, si è parlato spesso del suo fisico

Valentina Ferragni è uno dei personaggi più amati del mondo dei social. È diventata conosciuta per essere la sorella più piccola di Chiara Ferragni, ma negli anni ha conquistato tutti creandosi un proprio fandom fedele che la segue in tutto quello che fa. Nell’ultimo anno, Valentina, è stata presa di mira per aver messo su un po’ di peso: dopo settimane di critiche, decise di rompere il silenzio in una intervista in cui disse di sentirsi molto a suo agio così e che certe critiche erano incredibili. Non dovrebbe esistere alcun canone imposto dalla società da rispettare: ognuno dovrebbe essere quello che è.

Valentina Ferragni bellissima nel suo ultimo scatto su Instagram: i commenti dei suoi followers

D’altronde, Valentina non rispecchierà i canoni della società che ci sono al giorno d’oggi ma ha un fisico stupendo e ha imparato ad ignorare le critiche stupide delle persone che le danno della grassa quando non lo è affatto. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, appare bellissima come non mai: con il suo primo bikini della stagione, ha davvero conquistato tutti i suoi fans che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Tantissimi complimenti da parte dei suoi followers, in particolar modo dalle ragazze che la seguono: “Finalmente un fisico bellissimo che mi fa sentire rappresentata! Complimenti Vale, non cambiare mai!”.

Lo scatto che ha pubblicato sui social ha fatto record di likes nel giro di pochissimi minuti: Valentina sta dando davvero un bellissimo esempio e ogni giorno viene apprezzata sempre di più.