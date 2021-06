Wanda Icardi distesa sul bordo piscina in bikini, che spettacolo-FOTO

La moglie di Mauro Icardi è sempre più sensuale e mozzafiato, l’ultima foto è meravigliosa con un panorama da favola

Wanda Icardi ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima sdraiata a bordo piscina con un costume interno marrone che evidenzia le sue forme prorompenti. La posa è da sirenetta e lei appare serena e felice in quel paradiso. Si trova in Africa in una villa magnifica che sembra essere uscita da un film. I due sono partita per una vacanza romantica e ad agosto li aspetta un ritorno importante.

Wanda Nara e Mauro Icardi come due esploratori in Africa

La bella Wanda Nara e il marito Mauro Icardi si trovano in Africa per una vacanza romantica loro due soli. Nelle stories la showgirl condivide immagini mozzafiato della natura che li circonda. Tra Leopardi sugli alberi e una duna indimenticabile. Immortala anche il marito mentre scatta delle foto da professionista con una macchina fotografica di grande qualità. Lei lo elogia e gli dedica frasi dolcissimo come:“Unico della sua specie”, “Ma è reale?”.

Questa vacanza probabilmente è per festeggiare i loro 7 anni di matrimonio dato che la ricorrenza cade il 27 maggio, quindi qualche giorno fa. In occasione dell’anniversario la showgirl aveva condiviso alcune foto del matrimonio scrivendo una dedica romantica. “7 anni dalla unione e il giorno della firma più importante. Ti amo”. Sette anni di matrimonio ma di più di amore e 2 figlie insieme.

Il loro amore è come in una favola, e nonostante il tempo che passa loro sono sempre più innamorati. Insieme hanno una vita da sogno, contornata da lusso sfrenato e tanta gioia. L’ultima soddisfazione dei due coniugi è il ritorno tanto desiderato e atteso alla squadra del cuore, l’Inter. Wanda non ha mai dimenticato ne l’Inter ne Milano. Ha sempre dichiarato di voler tornare nella città di Milano e che il marito tornasse nella sua squadra di cui era capitano, che è l’Inter. Gli indizi che fanno pensare al ritorno ci sono e molti. Wanda che torna a Milano e scattando una foto sulla nuova terrazza Fendi con alle spalle il Duomo di Milano, dichiara di essere la ragazza più felice al mondo nella didascalia.

Inoltre è noto che lei essendo il procuratore del marito, ha incontrato i dirigenti dell’Inter per un accordo. Al momento Icardi si trova nella squadra del Paris Saint Germain dove viene pagato molto di più. Se l’Inter rivuole il capitano dovrà fare una proposta allettante. Intanto la coppia si gode la vacanza in attesa del futuro che potrebbe essere nuovamente a Milano.