Alberto Matano, la notizia più bella: “Voliamo” – FOTO

Alberto Matano, conduttore di “La vita in diretta” fa un annuncio ai fan, il suo programma è stato un successo, cosa lo attende adesso?

“La vita in diretta” chiude la stagione con una curva di ascolti oltre le aspettative. Alberto Matano anche questa volta ha battuto ogni record e l’azienda Rai è molto soddisfatta. Il conduttore è riuscito a portare avanti il programma da solo ed ha centrato l’obiettivo senza alcuna difficoltà.

Non sono mancati momenti più bassi, visto che il presentatore non piace a tutti per alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti nei confronti del prossimo. Ma a quanto pare c’è chi ha imparato a conoscerlo ed ora non può più fare a meno di seguirlo.

GUARDA QUI>>>“Ho finito la mia tolleranza..” Federica Pellegrini si presenta in costume: tutti pazzi di lei – FOTO

Alberto Matano: ascolti da record a “La vita in diretta”

GUARDA QUI>>>“Divina” Karina Cascella: mostra le forme in rosso fuoco e diventa irresistibile – FOTO

Siamo giunti alla fine di un’altra edizione di “La vita in diretta” e la bravura di Alberto Matano ha reso il programma unico e inimitabile. Ogni giorno ha raccontato storie e fatti, scovando nel dettaglio, ha invitato ospiti che hanno fatto la differenza e i risultati non sono mancati.

La trasmissione con il giornalista alla guida ha raggiunto il 22 % di share, un numero mai visto prima. E su Instagram Matano pubblica una foto per ringraziare il pubblico che lo ha seguito in questo lungo percorso. “Voliamooo. Grazie a tutti” Scrive sotto al post.

Non sono mancati complimenti e congratulazioni da parte dei telespettatori che seguono il programma e anche il conduttore su Instagram. “Sei super professionale, tu e tutta la squadra” scrive qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Sembra proprio che i vertici della Rai abbiano fatto la scelta giusta a chiamarlo per la conduzione e a quanto pare a settembre Matano tornerà alla guida di una nuova edizione di “La vita in diretta”. Per il momento non sappiamo se sarà da solo o in compagnia.