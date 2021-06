La figlia del cantautore milanese ha pubblicato un post dove ha voluto dare il suo appoggio alla cugina, sempre presa di mira.

Alessandra Celentano è stata ospite di ‘Stasera tutto è possibile’, show condotto nell’ultima edizione da Stefano De Martino su Rai Due. La nipote del cantautore della via Gluk ha partecipato al game show quando era Amadeus al timone della trasmissione e ha messo in mostra un lato del suo carattere sicuramente sconosciuto al pubblico.

Per questo motivo sua cugina Rosita ha voluto evidenziare questo aspetto della celebre maestra di danza della scuola più famosa d’Italia.

Alessandra Celentano insegna danza classica dalla prima edizione di ‘Amici’ ed è conosciuta da tutti per il suo carattere duro e per i suoi attacchi ai ballerini che secondo il suo parere non hanno la stoffa.

L’altro lato di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è stata ospite del programma di Rai Due, condotto da Amadeus, nel 2015 e si è messa in gioco mostrando un lato di sé che nessuno conosceva. Di solito si è abituati a vederla dura e arcigna ma in realtà nasconde un lato di sé scherzoso e divertente e sua cugina Rosita ci ha tenuto a ricordarlo ai suoi followers pubblicando un video di quella serata.

Alessandra è stata la protagonista della ‘stanza inclinata‘, il gioco più amato del programma, dove si è prestata insieme a Flavio Montrucchio alle direttive che ha dato loro Amadeus.

“Come si fa a non amarla e a non RIDERE fino alle lacrime!!! Questo è l’altro volto di mia cugina; allegra, giocosa, ridanciana…in famiglia è sempre stata la più presa di mira proprio perché faceva ridere! ‘Buon sangue non mente! MAI!'”, scrive la figlia del celebre Adriano Celentano.