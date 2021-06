Alice Basso la foto in bikini che lascia senza fiato, che corpo da urlo-FOTO

L’influencer Alice Basso ha condiviso una foto su instagram in bikini che lascia a bocca aperta, il corpo è statuario

Alice Basso è di una bellezza irresistibile, lo dimostra nel suo ultimo scatto su instagram dove appare in un bikini nero e rosa che evidenzia le sue forme perfette. L’addome è scolpito, il seno è prorompente e la gambe infinite. Che spettacolo. I commenti sono tanti:“Ripeto dopo mesi: se avessi quella pancia andrei in giro nuda. Fermerei le fighe e gli direi: ma mo vedi? Ecco va a casa. Io me la tiro solo per l’altezza almeno quella non me la toglie nessuno”. “Nella prossima vita sarà come te”.

Alice Basso su instagram come una modella

L’influencer non ha nulla da invidiare alle modelle, ha un fisico perfetto e statuario. Si vede che si allena e si tiene in forma. Il suo corpo è meraviglioso e i followers non mancano di farglielo presente come messaggi dolci. Tuttavia c’è sempre chi non approva o ha qualcosa da ridire. Un’utente infatti ha scritto sotto alla foto queste parole:”La prima non l’avrei messa….una magrezza impressionante che non ti appartiene..Sicuramente sarà la posa…Ma davvero non ti rende giustizia..”. L’influencer risponde alle critiche nelle stories dicendo:“Ho letto un po di commenti sotto al post e sono sempre più sconcertata. Pazzesco come la gente si senta sempre in dovere di dare giudizi in quel modo così brutto.

Poi non capirò mai se certi commenti vengono fatti a persone sovrappeso è un disastro. Mentre se li fanno a me devo prendere di tutto. Della falsa e della bugiarda che patisco la fame. Questa è ignoranza. Ci sono persone così di costituzione e non è colpa loro. E stranamente questi commenti vengono fatti solo dalle donne”. Sicuramente il punto sollevato dalla Basso è corretto. Infatti capita spesso che se una persona sovrappeso viene derisa o bullizzata per il suo aspetto fisico si finisce nei guai seri e tutti quanti si schierano a favore di quella persona.

Mentre chi usa lo stesso atteggiamento da “bullo” nei confronti di chi ha un fisico più magro va bene così. Bisognerebbe avere due pesi e due misure. Inoltre anche il fatto che molte donne siano quelle che insultano e giudicano è ancora più negativo come fatto. Ci dovrebbe essere più solidarietà e non invidia e risentimento. In ogni caso si può sempre migliorare se non ci si piace come si è, senza insultare gli altri.