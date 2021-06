Amadeus e la prossima stagione televisiva. Tutti i dettagli su cosa ha deciso la Rai per lui: dove, come e quando lo vedremo in tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus questa sera chiuderà una brillantissima stagione de “I soliti Ignoti”, il game show di Rai 1 che conduce da tantissimo tempo. I concorrenti, prima sconosciuti e poi vip, devono destreggiarsi tra le identità nascoste ed infine indovinare anche il parente misterioso.

Un mix di elementi che piace molto al pubblico da casa che in questa ultima edizione lo ha premiato molto. È così, infatti, che il marito di Giovanna Civitillo e il suo game hanno dato filo a torcere alla concorrenza, “Striscia la notizia”.

“I soliti ignoti” si chiude con due concorrenti amatissimi questa sera. In studio con Amadeus I me contro te, il duo di fenomeni che ha conquistato i giovani. E per la prossima stagione televisiva cosa gli aspetta? La Rai ha già deciso tutto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Fialdini commuove, sconvolta dalla perdita: è una morte su cui “fare chiarezza”

Amadeus in tv, tutte le trasmissioni che condurrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, per lui una dichiarazione inaspettata: “Gli voglio bene”

Tutto già deciso per Amadeus, il conduttore volto di punta della televisione di Stato. Per lui la Rai ha già stabilito il piano di marcia della prossima stagione.

Per ora tempo di vacanza ma non in tutti i sensi. In estate, infatti, rivedremo Amadeus in prima serata con un nuovo programma musicale, “Figli delle stelle”. Uno show in due serate che lo vedrà anche nelle vesti di dj. Ma già da ora non si esclude che se gli ascolti lo premieranno gli appuntamenti potrebbero aumentare.

A settembre ritroveremo il marito di Giovanna Civitillo ancora alla conduzione de “I soliti ignoti”. Nella lista degli appuntamenti anche “L’anno che verrà”, il classico spettacolo di fine anno organizzato dalla Rai con un Capodanno in musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Infine, rimane il punto interrogativo su “Sanremo”. Negli ultimi giorni, infatti, il nome di Amadeus è tornato a circolare come possibile presentatore del Festival della canzone italiana. Tripletta per lui? Staremo a vedere.