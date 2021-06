Ambra Lombardo, la sfilata in bikini che lascia di sasso i fan. Fisico strepitoso e gambe infinite, la sua bellezza rasenta l’incredibile: un sogno ad occhi aperti

Colta e affascinante, Ambra Lombardo rappresenta un cocktail di qualità irresistibili. La realizzazione delle fantasie più romantiche ed intriganti, la modella è un sogno ad occhi aperti per i tantissimi fan che la seguono sui social.

Soprattutto su Instagram, dove la sua pagina viene seguita da 239 mila followers, con i quali condivide scatti della sua immagine, ma anche messaggi profondi, che esprimono tutta la sua sensibilità.

Aspetto che ha dimostrato fin da piccola, e che l’ha avvicinata al mondo dell’arte, fino a condurre gli studi a Scienze dei Beni Culturali, specializzandosi in Archeologia. Ama i classici greci e latini, e diventa insegnante di lettere e filosofia mentre coltiva l’altra sua più grande passione: la passerella.

Si presta come modella e indossatrice, fino all’esperienza del “Grande Fratello“, trampolino di lancio definitivo per la sua carriera. Prende parte al mondo dello spettacolo e incanta a colpi di post l’intero web, come nell’ultimo video mozzafiato.

Ambra Lombardo, sfilata in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo sfila per i fan in bikini, sfoggiando l’imbattibile fisico statuario. Sandali con tacchi alti, top a fascia, slip a vita alta sgambatissimo, camicia bianca sbottonata e svolazzante, per un risultato magnetico.

Impossibile evitare di rivedere il video, e cogliere ogni aspetto della magnifica ed ammaliante bellezza della modella, che raggiunge la perfezione nella sua espressione più alta e fedele. Gambe infinite e corpo scolpito, la sua falcata rapisce e seduce, in uno spettacolo incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Conclude con il primo piano, che celebra l’armonia del suo viso, in lineamenti dolci e proporzionati, dove spicca lo sguardo azzurro in tutta la sua intensità. Il sorriso travolgente irradia il social, e i fan rimangono attoniti davanti a tale spettacolo.