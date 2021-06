Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad oggi è seguitissima sui social ed è felice accanto a Raffaele

Martina Miliddi è stata una delle concorrenti giù amate ma anche più discusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola il suo talento è stata messa in discussione più volte da Alessandra Celentano, con cui si è scontrata numerose volte. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, ha fatto molto discutere la sua relazione con il cantante Aka7even. I due sembravano felici insieme e innamorati, quando lei nella casetta si prese una sbandata per Raffaele.

Amici 20, Martina Miliddi sui social è sempre più amata

Martina nella casa decise di lottare contro i propri sentimenti, ma una volta uscita dal programma non ha visto più motivi per farlo. Lei e Raffaele si sono rivisti e da lì hanno cominciato una storia: Aka7even non l’ha presa benissimo infatti ha tolto il follow ad entrambi sui social, e i rapporti fra i tre sembrano essersi gelati del tutto. Comprensibile, perché i due cantanti nella casetta erano molto amici e Luca di certo non si aspettava quanto accaduto, ma come ci ha tenuto a sottolineare Martina, sono ragazzi giovani e queste sono cose che possono succedere.

Martina ad oggi è contenta come non lo è mai stata prima d’ora: si sta godendo l’arrivo dell’estate e la sua nuova storia d’amore che la sta rendendo particolarmente felice. Le cose per lei non potrebbero andare meglio, è un bellissimo periodo che ha intenzione di vivere a pieno.