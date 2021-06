Amici, il grande cantante ricoverato per emorragia celebrale: “Condizioni gravi”

Il grande cantante Michele Merlo di Amici sarebbe stato ricoverato in ospedale perché le sue condizioni sono molto gravi: la notizia sta circolando sui social

C’è grande apprensione tra gli appassionati di musica e i follower di Michele Merlo, cantante di “Amici“, che si troverebbe in ospedale perché versa in gravi condizioni di salute. Si tratterebbe di un’emorragia cerebrale. Stanotte la notizia è ribalzata sui social network, dove tanti fan del talent show e del 28enne, conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird, si sono uniti in un grande in bocca al lupo affinché guarisca al più presto. Tra gli appelli e gli auguri di una pronta guarigione c’è anche quello di Federico Rossi della band Benji & Fede, che ha scritto: “Forza anima libera”, commentando un post su Instagram proprio di Merlo, postato due giorni fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaele Renda a Yeslife: “La musica è il mio rifugio”

Michele Merlo, da “Amici” alla storia d’amore con Shady: la storia del cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaele Renda risponde sui social alle critiche sulla storia con Martina – FOTO

Michele Merlo è diventato noto per aver partecipato ad Amici nel 2017, ovvero alla sedicesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Quell’anno a trionfare però non fu lui ma il ballerino Andreas Muller, il cantautore Mike Bird (il suo nome d’arte) è uscito dai giochi in semifinale. Aveva un bellissimo rapporto con Emma Marrone ma litigava spesso invece con il leader dei Blue Vertigo ed ex di Asia Argento, Morgan, che gli faceva da coach. Merlo ha avuto, nel corso della trasmissione in onda su Canale 5 da vent’anni, una relazione amorosa con Shady, un’altra allieva della scuola di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Sebbene quando il programma si è concluso, i due studenti, che sembravano al pubblico molto affiatati e uniti, si sono lasciati per sempre. L’anno scorso Michele Merlo ha provato a entrare a Sanremo Giovani ma è stato scartato alle selezioni.