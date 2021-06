Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, l’atteso incontro è avvenuto – FOTO

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che hanno avuto finalmente l’occasione di organizzare l’incontro con una persona speciale

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove non sono riusciti a resistere alla passione. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno fatto molto parlare di sé nel reality: l’attrice per la turbolenta relazione con l’ormai ex fidanzato e il giovane per il rapporto con il padre Walter Zenga. Il loro avvicinamento nella casa aveva destato molti dubbi ma la coppia è riuscita a convincere il pubblico e a dare prova della loro sincerità. La loro relazione procede ancora oggi a distanza di mesi, più uniti e affiatati che mai, tanto da essere giunti alle presentazioni in famiglia.

L’incontro con Walter Zenga, la foto tanto attesa

L’esperienza del reality ha portato grandi cambiamenti nella vita di entrambi. Entrata in arte Adua Del Vesco, l’attrice è riuscita a ritrovare se stessa e a capire di voler inseguire la propria felicità. Andrea ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il padre che ha rivisto per la prima volta dopo diversi anni. Nonostante il difficile rapporto, fatto di rancore e mancanze, i due si erano promessi di ricominciare da capo una volta che il giovane fosse uscito dalla casa. Così è stato.

Walter Zenga è tornato, a piccoli passi, a far parte della vita del figlio che ha voluto condividere con lui una parte fondamentale della sua attuale quotidianità. Si tratta proprio della fidanzata, Rosalinda. Una foto condivisa su Instagram ritrae il trio a cena insieme. “Amore e famiglia“, scrive l’ex concorrente del GF Vip, felice di potersi vivere in serenità tutti i suoi rapporti.

“Tutto quello che più conta è questo: l’amore e la famiglia“, con queste parole la compagna ha commentato l’immagine. Una serata all’insegna della spensieratezza, proprio come Andrea avrebbe sempre desiderato. Sebbene in pochi avrebbero scommesso su di loro, Andrea e Rosalinda si stanno vivendo il loro amore lontani dalle telecamere condividendo sui social spezzoni di una vita semplice fatta di divertimento, cene romantiche e aneddoti casalinghi.

Zenga aveva già avuto modo di far conoscere la fidanzata alla madre, una figura essenziale della sua vita, che ne è rimasta piacevolmente stupita. Dopo il padre Walter ora sarà la volta di Rosalinda portare il compagno in Sicilia dalla propria famiglia.