“Bella come una rosa”. Anna Tatangelo seducente in canotta. Attenzione agli sbagli – FOTO

Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha presentato da pochissimo la sua ultima fatica musicale. Raccoglie consensi ed è più attiva che mai su Instagram

Anna Tatangelo ha presentato da poco più di una settimana, lo scorso 28 maggio, il suo ultimo lavoro discografico. “AnnaZero” è il titolo dell’album, come a sottolineare una ripartenza, una riscoperta di se stessa in cui svelare la propria anima agli ascoltatori e, allo stesso tempo, mettersi in gioco in prima persona.

“Sono due anni della mia vita racchiusi in musica” – ha raccontato la cantante di Sora. In questo periodo ha subito tanti stravolgimenti privati e artistici. Innanzitutto lo scoppio della pandemia ha segnato l’esistenza di tutti; poi la fine del rapporto con Gigi D’Alessio, suo mentore e compagno da 15 anni e padre del figlio Andrea. Inoltre, la Tatangelo è stata sempre più attiva come personaggio televisivo: recentemente concorrente del game-show “Name That Tune – Indovina la canzone” e giudice di “All Together Now”.

“Anna Zero” si compone di dieci tracce in cui è evidente la svolta urban e rap intrapresa dall’artista, segnata dalle collaborazioni con Gemitaiz, Emis Killa e Geolier.

Anna Tatangelo seduce su Instagram: un fiore di primavera

Attivissima su Instagram, Anna Tatangelo conta al momento quasi 2 milioni di follower che seguono con curiosità tutti gli aggiornamenti sulla carriera e la vita privata della loro beniamina.

L’ultimo post condiviso la vede in un gioco di luci e ombre mentre si trova in un incantevole campo fiorito. Raccoglie una rosa rossa, l’annusa dolcemente. Indossa una canotta attillata che fascia le sue generose forme prorompenti, occhiali da sole e comodi jeans.

Scrive in didascalia un avvertimento per i suoi fan: “Siamo rose con le spine. Occhio se sbagli che ti puoi ferire”. É un piccolo spoiler del testo di “Sangria”, uno dei brani contenuti nell’album “Anna Zero”, che promette di essere uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Cosa ci vuol dire la Tatangelo? Attenzione ai sentimenti, chi li ferisce può farsi del male.

La cantante ha un foltissimo stuolo di fan che commentano la foto con affetto: “Bella come una rosa”, “Che meraviglia che sei”, “Sei divina”, “Il mio idolo”.