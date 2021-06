Anna Tatangelo devastante sul web: la cantante gioca a calcetto con un bikini mostruoso: lato A da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è il sogno di tantissimi maschietti: la cantante è sempre più esplosiva sul web e continua a conquistare l’attenzione dei followers con scatti devastanti. La nativa di Sora vanta una bellezza fuori dal comune e il suo corpo non ha praticamente difetti: le sue curve da paura mandano sempre in visibilio gli utenti.

Lo scorso 28 maggio è uscito il suo ultimo lavoro, ‘Annazero’: l’album era attesissimo dai fans. Come suggerisce il nome, la 34enne ha voluto dare un taglio netto al suo passato ripartendo da zero. Anna, in ogni modo, ha provocato diversi infarti questa sera pubblicando uno scatto in bikini che ha infiammato Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elodie, il body è qualcosa di definitivo: fisico divino e lei è la più bella – FOTO

Anna Tatangelo gioca a biliardino in bikini: davanzale in mostra

Per vederla, vai su successivo.