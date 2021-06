Arisa di prima mattina è angelica, appare bellissima senza trucco-FOTO

La cantante Arisa ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima senza trucco di prima mattina, oggi per lei è festa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima con i suoi capelli lunghi che le arrivano davanti con uno sguardo dolce. Nella didascalia ha scritto:”Io di solito mi trucco, poi mi lavo e mi vesto nell’ordine. Oggi vado al mare. Buon sabato a tutti. Se vi manco ascoltate ORTICA, c’è in due versioni: è mia premura non stancarvi mai”. I commenti sono molti e tutti positivi:”La tua sensualità e femminilità ultimamente stupisce, sorprende!!”, “Ortica è un brano che amo moltissimo e che tu canti in maniera superba”.

Arisa la giornata all’aria aperta che le piace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La cantante nelle stories fa vedere che è su un muretto nel parco e sta mangiando del cibo comprato al supermercato. Chiede ai suoi followers se anche loro lo fanno. Poi racconta che lei lo fa da sempre, sin dai tempi in cui lavorava come estetista e girava molto. A volte mangiava solo un twix e un esthate ma sempre nello stesso punto. Afferma poi che è bellissimo essere liberi finalmente, sopratutto di testa. La sera poi va a cena con un amico dopo tanto tempo e si mette un abito vedo non vedo. A cena poi appare anche Elodie e Arisa la immortala scrivendo “Mira lo splendore”.

Oggi invece la cantante si concede una giornata al mare. Mentre è in macchina però si lamenta che la sua canzone ORTICA ha raggiunto solo 1 milione di visualizzazioni mentre lei ne vorrebbe almeno 30 milioni di ascolti. Quindi lascia il link e invita tutti i followers ad ascoltare il brano. Oltre alla canzone ORTICA, Arisa quest’anno ha avuto il grande piacere di fare la canzone per la nazionale italiana di calcio che partecipa agli Europei. Il brano si chiama Coro Azzurro ed è destinato a diventare una delle hit dell’estate. La cantante lo ha realizzato in collaborazione con Gli autogol e Ludwig.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Recentemente è stata allo Stadio olimpico di Roma per cantare la canzone e anche in televisione su Rai 1 per la Notte azzurra, condotta da Amadeus. Si è esibita davanti ai calciatori che andranno a giocare gli Europei. La canzone fa venire voglia di ballare e da la carica giusta ai nostri atleti per giocare al massimo e fare goal.