Si scandaglia un nuovo mito sul rapporto tra cani e gatti. Le razze che sono predisposte per andare d’accordo esistono. Ecco quali.

E’ arrivato il momento di mettere a tacere le eterne supposizioni a proposito dell’indissolubile rivalità tra cani e gatti. Ebbene secondo una recente ricerca, nonostante entrambi gli esemplari siano stati da sempre descritti come molto diversi tra loro, alcune razze esistenti qualora vegano accostate nel modo giusto potrebbero avere molte caratteristiche in comune.

Dunque, è vero. Cani e gatti hanno la possibilità di andare perfettamente d’accordo. E ciò può avvenire grazie ad un semplice e consapevole accostamento fra le loro razze. Scopriamo adesso quali sono.

Leggi anche —>>> Panico: Famiglia di anatre attraversa in autostrada – il VIDEO esilarante

Amore tra Cani e Gatti: le razze che vanno perfettamente d’accordo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @musetti_animaletti

Potrebbe interessarti anche —>>> Baciare un cane: le conseguenze che molti ignorano

Al di là di alcuni singoli dettagli sul punto di vista caratteriale di ogni animale che, sottoposto a tale indagine o esperimento, che potrebbe interferire con l’effettiva pacificazione fra le due specie, vediamo di segnalare in primis quali sono le rispettive razze che riescono a convivere amabilmente tra loro. In cima alla classifica vi sono quegli esemplari di cane già definiti di per se stessi come più mansueti, desiderosi di coccole ed estremamente adattabili, in assoluto. Si sta parlando dei meravigliosi Labrador e Golden Retriever.

Ad accostarsi vi sono il simpatico ed eternamente cucciolo Boxer, l’amante del pelo lungo: il Maltese, e molti esemplari apparteniti alle Spaniel. Per finire si potrà anche optare all’adozione di un Lhasa Apso, di un Cavalier King Charles o di un adorabile Bulldog francese, anche qualora quest’ultimo si trovi nella fase adulta della sua esistenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @musetti_animaletti

Infine, come in molti sanno, i cani sono già di natura molto avvezzi a “fare amicizia” più facilmente con le altre specie di esseri viventi, essendo dunque talvolta meno restii dei gatti. Se si è ancora indecisi in merito alla scelta da intraprende, scorrendo le razze precedentemente consigliate, si potrà considerare anche l’opzione dei meticci.