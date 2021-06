“Un capolavoro assoluto”, Caterina Balivo in spiaggia mostra il lato migliore – FOTO

Caterina Balivo ha lasciato a bocca aperta i suoi tanti follower su Instagram con una foto incantevole dove mostra il suo lato migliore

La conduttrice tv Caterina Balivo ha condiviso una foto incantevole sulla spiaggia mentre è seduta sul bracciolo di una sedia a sdraio vestita con una mise bianca molto elegante e soprattutto trasparente. Le sue lunghe gambe escono fuori dall’abitino, molto sensuali. La bella presentatrice però non vuole fare colpo su nessuno o almeno non stavolta. Ha pubblicato questa foto con una didascalia su un argomento molto importante sulla giornata mondiale dell’ambiente. Per questo posa in spiaggia e scrive che insieme all’Unesco dedicherà dieci anni in favore del movimento globale per la salvaguardare l’Oceano.

Inoltre ha proseguito dicendo: “Tutelare l’ambiente vuol dire salvare il nostro benessere… Tutti dobbiamo fare la nostra parte e prendercene cura!”. Ha concluso informando i suoi tantissimi follower del fatto che la foto pubblicata su Instagram fa parte di un servizio di Natural Style, in favore dei mari nostrani.

Caterina Balivo, la foto a favore dell’ambiente

