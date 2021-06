Poetico, misterioso, affascinante, sexy. Cesare Cremonini a 40 anni fa innamorare ancora tantissime ragazze. Ha segnato un’intera generazione e continua a farlo.

Bellissimo, poetico, affascinante, misterioso ed estraneamente sexy. Cesare Cremonini piace alla vecchia e nuova generazione, il cantante bolognese ne ha fatta di strada con la sua “vespa truccata” ma non sembra stanco, anzi; lavora a nuovi progetti musicali.

Cesare è uno degli artisti italiani più conosciuti ed apprezzati anche fuori dall’Italia. Esordisce con i Lùnapop nei primi periodi degli anni Novanta diventando famosissimo con il brano 50 Special

Il cantante è molto sentimentalista, è innamoratissimo della sua terra e proprio dai colli bolognesi ha trovato ispirazioni per le sue canzoni. L’artista è uno scrittore e cantante a 360°, amante della vita, della semplicità, della musica.

Cesare è una persona molto riservata, della sua vita sentimentale si sa ben poco se non quello di dominio pubblico, ovvero che è fidanzato con Martina Margaret Maggiore, una ragazza più giovane di lui di 18 anni. I due sono innamoratissimi, il cantante le ha anche dedicato un suo brano, Giovane Stupida dove ha preso parte alla realizzazione del video come protagonista.

Cesare Cremonini è un sex symbol, il suo essere misterioso fa impazzire le donne

Il sabato del famoso “divano registratore” e lui disteso con la chitarra tra le mani ed un microfono sospeso. Così Cesare Cremoni senza mostrare null’altro che l’ovvio fa cadere milioni di follower ai suoi piedi. Tenebroso e passionale riesce a far bollire gli animi indossando una semplice t-shirt ed un jeans.

La sua foto su Instagram ha letteralmente ammaliato i suoi 1,3 milioni di follower, diverse ragazze gli hanno scritto commenti davvero carini. Qualcuna ha esordito dicendo: “I will find you and fall in love – ti ammirerò e mi innamorerò”, qualcun’altra ha scritto :”Spero di rivederti presto ai concerti, mi manchi “.

Cesare Cremonini sta lavorando al suo nuovo album, ancor prima di essere completato è già attesissimo da tutti.