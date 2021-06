Chiara Nasti, esplosione di sensualità con il costume più audace di sempre – FOTO

Chiara Nasti blocca Instagram in un’esplosione di sensualità. Il costume non è mai stato così audace, e l’influencer mostra tutte le sue curve mozzafiato ai fan senza parole

Chiara Nasti non smette di stupire e far parlare di sè. Dopo i gossip sul calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale aveva ufficializzato la relazione solo il 16 febbraio, e la rottura confermata dall’influencer il 29 aprile, è di nuovo protagonista assoluta delle notizie che la riguardano.

Una notorietà da 1,9 milioni di followers su Instagram, tale da non aver certo bisogno di partner e flirt per affermarsi. Bastano le sue curve procaci e lo stile che dall’inizio l’annovera tra le bellezze più seguite del web a renderla soggetto di totale attenzione sul web, che si inchina davanti alla magnificenza della sua silhouette. Mostrata in ogni sua linea nell’ultimo post, indossando un costume mozzafiato che non lascia spazio all’immaginazione.

Chiara Nasti, glamuor e sexy in costume

Senza trucco, con i capelli sciolti in onde naturali, Chiara Nasti sfoggia un profilo devastante della sua fisicità, che blocca immediatamente Instagram. Una serie di scatti che evidenzia tutta la sua naturale bellezza, dai lineamenti freschi e armoniosi, alla figura snella e tonica, dove le curve prendono il sopravvento.

In un costume intero sgambatissimo e scollato, offre l’intera visuale sulla rotondità dei glutei e un side boobs da capogiro. Nella tonalità del rosa più glamuor, con brillantini che si fanno notare, illumina il social con la sua esplosiva sensualità.

Il fiocco evidenzia la perfezione del suo giro vita, che si stringe per disegnare una perfetta clessidra. Non prova nemmeno a nascondere le smagliature che si scorgono leggermente sulla pelle, per dimostrare quanto un dettaglio che viene chiamato “inestetismo” possa essere normale e per nulla influente sull’attrattività di un corpo.

L’influencer colleziona la totalità di 87 mila like e centinaia di commenti che celebrano la sua straordinaria e seducente bellezza, in un costume che corre il pericolo di imprimersi nella memoria dei fan.