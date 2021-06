“Elegante, grande classe” l’outfit di Rocio Morales conquista tutti – FOTO

Rocio Morales colpisce tutti, la bellissima attrice spagnola si conferma essere icona di eleganza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Sguardo ipnotico, bellezza disarmante e quella classe che ha fatto breccia nel cuore di uno degli attori italiani più amati e desiderati, Raoul Bova. L’attrice nel tempo si è affermata anche in Italia con quell’accento spagnolo che tanto è apprezzato dal pubblico che ama seguirla.

La foto sopra postata è stata pubblicata ieri e racchiude perfettamente quanto detto sulla Morales sinora: di profilo, indossa un blazer lilla e sotto si intravede una t-shirt bianca. Il viso è poco truccato, spiccano quegli occhi super espressivi ed un caschetto ad effetto spettinato con frangia. Trattasi di uno shooting, la fotografa infatti le chiede di essere glamour ma l’attrice non sembra convinta del risultato raggiunto e ci scherza su.

Dai numerosi commenti anche di colleghi come Tosca D’Aquino, si evince come la modella abbia fatto centro.

Rocio Morales, bellezza ed eleganza: tutti pazzi di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocio si trova a Montecarlo per l’omonimo festival dedicato al cinema. Per l’occasione, indossa un abito lungo Michael Kors super elegante blu notte con elastico in vita e laccetto della stessa tonalità. Il dress è con la braccia scoperte ed una scollatura a girocollo. Come borsa ha scelto una clutch nera super elegante.

Le calzature sembrerebbero dei sandali ma sono coperti dalla gonna ampia dell’abito. I capelli sono raccolti mantenendo comunque una riga laterale. Il risultato finale è molto gradevole. I commenti sono tanti, un fan le scrive “Elegante, grande classe” quello che meglio racchiude l’umore del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

“Io ti vedo da sempre con gli stessi occhi e vedo solo meraviglia!” la dedica di una fan che non è passata inosservata; Rocio la ringrazia per le belle parole spese.