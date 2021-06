E’ l’ex di Max Biaggi e del noto showman italiano, la riconoscete? FOTO

E’ l’ex di Max Biaggi e del noto showman italiano. Non è nata in Italia ma è come se lo fosse, la riconoscete?

Max Biaggi è uno degli sportivi italiani più conosciuti nel mondo. L’uomo oggi è padre di due figli nati dalla storia con Eleonora Pedron, ex Miss Italia 2002 poi conclusa dopo otto anni. L’uomo vanta altre relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Donne bellissime ancora oggi presenti sul piccolo schermo.

Il profilo social del motociclista si divide tra scatti durante le gare insieme alla sua inseparabile moto, così come foto di natura privata che concerne il suo ruolo di padre insieme ad Inés Angelica Biaggi e Leon Alexandre Biaggi.

Nessuna traccia femminile sui social, il che potrebbe far pensare che sia attualmente single. Tanti anni fa Max era una presenza costante sulle riviste di gossip, accaparrandosi le locandine di quelle più patinate, soprattutto per la sua storia con una bellissima donna, sogno proibito ancora oggi degli italiani. Anche lei ha partecipato a Miss Italia aggiudicandosi comunque una fascia importante. Di chi stiamo parlando?

Un indizio, la bellissima showgirl e attrice, vanta altresì una storia con un noto showman italiano…lo showman per eccellenza, made in Sicily.

Chi è l’ex di Biaggi e dello showman? Ecco il nome

Stiamo parlando di lei, Anna Falchi la bellissima showgirl e attrice nata in Finlandia ma italiana da sempre. Tifosa sfegatata della Lazio, i suoi scatti bollenti dedicati ai successi della squadra sono ancora nell’immaginario collettivo non solo dei tifosi, la Falchi negli anni ha avuto tantissimi ruoli in programmi per la TV e film.

Forse non tutti la ricordano nel 1995 quando affiancò Pippo Baudo nella conduzione del “Festival di Sanremo”. Quell’anno lì tra i cantanti in gara vi era il re di “Karaoke” il programma in onda su Italia Uno, Fiorello. Tra i due scoppiò infatti la passione ed una relazione che però si concluse.

In un’intervista la Falchi ha confessato di aver provato nei confronti dello showman un sentimento fortissimo che le ha dato tanto.