Fabio Fazio è uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani, negli utili anni lo abbiamo visto in programmi di gran rilievo. Finalmente ha dato la buona notizia, nessuno se l’aspettava.

Fabio Fazio si è sempre presentato come il conduttore pacato, simpatico e accomodante. Dotato di innata leggerezza riesce sempre a tirare del buono nei suoi ospiti che si sentono sempre a loro agio. Da diversi anni è diventato il volto di programmi di rilievo per la televisione italiana e per lui si presenta una bellissima novità, di cosa si tratta?

Fazio ha esordito in televisione nel 1982 come imitatore in “Radio Black Out” ma ha avuto successo agli inizi degli anni Novanta con “Quelli che il calcio”. Dopo aver dimostrato di essere talentuoso il suo successo non si è più fermato.

La sua fama è sempre in crescita così come i consensi. Nel 2013 lo abbiamo visto trionfare nella conduzione anche del “Festival di Sanremo” accompagnato dalla sua partner Luciana Littizzetto. Ma ora cos’ha sconvolto in positivo la vita di Fazio?

La trasmissione che meglio lo individua nel palinsesto televisivo italiano è “Che tempo che fa”. Domenica 30 maggio 2021 si è conclusa la stagione 2020/2021 ed è stato riconfermato il ritorno nel prossimo autunno.

Fabio Fazio e la strepitosa Lucianina sono stati 2,7 milioni di telespettatori, ovvero il 10,2% di share; gli ascolti rispetto allo scorso anno si sono triplicati e la cosa non può fare altro che piacere.

I numeri promettono bene, il talk-show incentrato sull’intrattenimento, l’attualità, il mondo dello spettacolo, la cultura e lo sport, si è rivelata una carta assolutamente vincente.

“Che tempo che fa” è salito sul podio dei programmi più seguiti in assoluto.

Per ringraziare tutti i suoi fan, Fabio ha pubblicato su Instagram la foto dell’acquario presente nello studio Rai e scherzando ha scritto: “E dopo questa sera…i pesci vanno in vacanza!!!”.