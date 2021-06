“GF Vip 6”, Alfonso Signorini sorprende: scelte due opinioniste inaspettate

Continuano i lavori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: spuntano i nomi di chi occuperà il posto da opinionista

Lavori in corso per la sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il prossimo 13 settembre. Dopo il successo dell’edizione terminata a marzo, la macchina del reality si è rimessa subito in moto per formare il nuovo cast. Molti i nomi proposti e altrettante indiscrezioni su chi varcherà la porta rossa, ma ancora nulla di confermato. Parecchia attenzione è stata riposta anche sul ruolo di opinionista, dopo l’annuncio dell’abbandono di Antonella Elia -non richiamata dallo stesso conduttore- e di Pupo, che ha dichiarato di volersi dedicare totalmente alla musica.

A un passo dalla chiusura dei contratti: ecco i nomi delle due nuove opinioniste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Il primo nome a essere stato annunciato è stato quello di Adriana Volpe, reduce dall’esperienza come conduttrice a TV8. Lo scorso anno partecipò come concorrente al reality di Canale 5 che le diede la possibilità di farsi conoscere da un punto di vista umano oltre che professionale. Il pubblico venne conquistato dalla personalità della presentatrice che dovette abbandonare il gioco in seguito a un problema familiare, con grande dispiacere di tutti.

LEGGI ANCHE -> “La Vita in Diretta”, Alberto Matano e il messaggio che commuove tutti

Adriana Volpe sarebbe la prima opinionista annunciata della nuova edizione del GF Vip, ma non l’unica. Dopo il toto nomi e una serie di ipotesi su chi avrebbe puntato Alfonso Signorini -compreso il vincitore della quinta edizione, Tommaso Zorzi- arriva ora una notizia inaspettata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, dopo l’Eurovision il gruppo perde un pezzo: i dettagli

La seconda sedia da opinionista andrebbe a Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. Ad annunciarlo il portale Dagospia che rivela in anteprima la volontà del padrone di casa di cambiare le carte in tavola. Il pubblico è rimasto piuttosto sorpreso da questa scelta, sebbene sembri che le trattative siano ancora in corso. Tuttavia l’interesse da entrambe le parti esiste e per Bruganelli questo sarebbe un ruolo inedito.

LEGGI ANCHE -> “Tale e Quale Show”, svelati due nuovi nomi direttamente dal GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Si tratta di due donne determinate e altrettanto schiette, che non hanno timore di dire la propria opinione. Ogni scelta risulta essere fondamentale per costruire un’edizione che si ritrova a dover mantenere il peso del grande successo ottenuto con la scorsa. Se tutto andasse in porto e Adriana e Sonia venissero confermate, per Alfonso Signorini si tratterebbe di un colpo andato a segno.